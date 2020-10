Nuova edizione di OnePlus Nord in arrivo il 14 ottobre foto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono tanti i prodotti in via di presentazione in tutto il mese diper: il 14 toccherà al8T (di cui potete trovare in questo articolo tutti i dettagli relativi a specifiche tecniche e probabile prezzo di vendita) con le nuove cuffie true wirelessBuds Z (più economiche delleBuds presentate a luglio scorso insieme al), ed, a quanto pare, anche ad una versione particolare del. L’anticipazione fornita dal produttore cinese non lascia spazio ad altre interpretazioni: sand (sabbia) e stone (pietra) nell’immagine suggeriscono che è in programma un’particolare del dispositivo, probabilmente di colore nero. La ...