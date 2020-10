Numeri coronavirus 12 ottobre | cosa c’è di positivo e di negativo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la lieve flessione dei nuovi contagi di ieri – 5.724 nuovi malati dell’altro ieri ai 5.456 registrati l’11– i12rivelano un calo dei nuovi contagi, che oggi si fermano a 4.619 (affiancato però a un calo dei tamponi effettuati). Mentre Giuseppe Conte ha affermato che la possibilità di un nuovo lockdown generalizzato di tutta Italia è da escludere – optando invece per lockdown locali in aree limitate -, idel quotidiano bollettino del ministero della Salute vedono oggi un aumento dei morti, che salgono a 39 nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 85.442 in tutta Italia – numero ben differente dai picchi di test che abbiamo toccato negli scorsi giorni, ...

immuni_app : L'importanza di #immuni nella lotta al #covid19 sta tutta nei numeri. Dal 13 luglio, l'app ha inviato 7.361 notific… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID19 - giornalettismo : I numeri #coronavirus di oggi sono positivi sul fronte dei nuovi contagi ma negativi per l'aumento dei morti - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri coronavirus

IL TELEGRAFO Livorno

Il numero di persone che si recano agli uffici della Medicina ... misure di distanziamento sociale e di prevenzione introdotte per arginare il contagio da Covid 19. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha ...Il numero totale di infetti sale a 31.831 ... (ANSA). Sono 117 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta di uno dei dati più alti di sempre in regione: per vedere ...