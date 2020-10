Nonnismo in aeronautica e la denuncia di Giulia Schiff: 8 sergenti rinviati a giudizio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo la denuncia di Nonnismo dell'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, otto sergenti del 70esimo Stormo dell’aeronautica di Latina sono stati rinviati a giudizio. L’accusa è di reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso. L'11 dicembre si terrà la prima udienza del processo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo ladidell'ex allieva ufficiale, ottodel 70esimo Stormo dell’di Latina sono stati. L’accusa è di reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso. L'11 dicembre si terrà la prima udienza del processo.

Corriere : Giulia Schiff e la denuncia di nonnismo in Aeronautica, 8 sergenti rinviati a giudizio - SkyTG24 : Nonnismo in aeronautica e la denuncia di Giulia Schiff: 8 sergenti rinviati a giudizio - MissMar16662447 : RT @Corriere: Giulia Schiff e la denuncia di nonnismo in Aeronautica, 8 sergenti rinviati a giudizio - MissMar16662447 : RT @Corriere: Giulia Schiff e la denuncia di nonnismo in Aeronautica, 8 sergenti rinviati a giudizio - onlyrreputation : Gli atti di violenza e di Nonnismo nei corpi militari, forze dell'ordine, nell'aeronautica ed etc non dovrebbero es… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonnismo aeronautica Nonnismo contro l'allieva ufficiale Giulia Schiff, 8 sergenti dell'Aeronautica di Latina vanno a giudizio Il Messaggero Giulia Schiff e la denuncia di «nonnismo», 8 sergenti rinviati a giudizio

I militari del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina accusati di «reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso». L’ex allieva aveva mostrato il video del «rito di iniziazion ...

Aeronautica, 8 sergenti a giudizio: nonnismo contro Giulia, l'allieva veneziana

MIRA Sono accusati di «reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso»: per questo motivo tutti gli 8 sergenti, in forza presso il 70° Stormo ...

I militari del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina accusati di «reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso». L’ex allieva aveva mostrato il video del «rito di iniziazion ...MIRA Sono accusati di «reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso»: per questo motivo tutti gli 8 sergenti, in forza presso il 70° Stormo ...