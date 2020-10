Nobel per l’economia 2020, premiati gli americani Paul Milgrom e Robert Wilson (Di lunedì 12 ottobre 2020) Premio Nobel per l’economia 2020 assegnato ai due docenti americani Paul Milgrom e Robert Wilson, premiati per i progressi nella teoria delle aste Il premio Nobel per l’economia quest’anno verrà assegnato a Paul Milgrom, 72 anni, e al relatore della sua tesi Robert Wilson, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford. La giuria dell’Accademia svedese li ha premiati per “i progressi alla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi sistemi di asta”. Il lavoro dei due economisti è stato utilizzato nell’assegnazione delle frequenze di tlc e hanno risolto diversi problemi. Come ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Premioper l’economiaassegnato ai due docentiper i progressi nella teoria delle aste Il premioper l’economia quest’anno verrà assegnato a, 72 anni, e al relatore della sua tesi, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford. La giuria dell’Accademia svedese li haper “i progressi alla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi sistemi di asta”. Il lavoro dei due economisti è stato utilizzato nell’assegnazione delle frequenze di tlc e hanno risolto diversi problemi. Come ...

