Nobel economia a Milgrim e Wilson per gli studi sulla teoria delle aste (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson per gli studi sulla "teoria delle aste". Lo ha annunciato l'Accademia di Svezia.Il lavoro dei due economisti è stato utilizzato, in particolare, nell'assegnazione delle frequenze di tlc. Il premio, in memoria di Alfred Nobel, viene assegnato a loro per "aver migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste", ha affermato la giuria.

