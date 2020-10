No | questo soldato non porta un asino sulle spalle perché «la zona è minata»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’11 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto in bianco e nero in cui si vede un, in un campo,reun asinello. L’immagine è accompagnata datesto: «un; non lo fa perché ama gli asini, ma perché la. Se l’andasse in giro liberamente, salterebbero tutti per aria. Tenete buoni e sotto controllo in asini inmomento è vitale». Il riferimento nell’ultimo frase del messaggio è alla pandemia di nuovo coronavirus in ...