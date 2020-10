No alle partitelle tra amici, sì alle palestre: sport vietati e permessi per bambini e adulti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cosa prevede il nuovo Dpcm: stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno attivato il protocollo anti Covid Leggi su corriere (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cosa prevede il nuovo Dpcm: stop alloamatoriale non regolamentato (le partite fra) e sìattività delle società che hanno attivato il protocollo anti Covid

Italia_Notizie : No alle partitelle tra amici, sì alle palestre: sport vietati e permessi per bambini e adulti - _crazy_Freddie_ : Come spiegare a dei decerebrati che chiudere gli sport professionistici/agonistici significa chiudere delle industr… - justanotheranto : @Queenie_Boy Credo si riferiscano alle partitelle di calcetto e basket tra amici e simili... la A2 è dilettantistic… -

Gabriele Romagnoli per Il Venerdì – la Repubblica chinaglia lazio '74 Ogni tempo produce diverse regole e almeno un’eccezione. Le prime servono per spiegarlo, ma è con l’ultima che lo si può raccontar ...

