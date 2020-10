Nel Lazio ci sono 6 nuovi drive-in dove fare il tampone (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Da oggi ci saranno altri 6 drive-in nel Lazio. Lo ha comunicato l'Unita' di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "La situazione nei drive-in è in miglioramento - si legge in una nota - nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno risposto alla manifestazione d'interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici. In merito poi ai 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi è in corso una verifica sulla loro operatività". "Prosegue - continua la nota - il potenziamento della rete regionale dei drive-in con altre 6 strutture attive a partire da oggi: ​Asl Roma 1: drive-in pedonale Cristo Re (via Calasanziane 25), solo su ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Da oggi ci saranno altri 6-in nel. Lo ha comunicato l'Unita' di crisi Covid-19 della Regione. "La situazione nei-in è in miglioramento - si legge in una nota - nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno risposto alla manifestazione d'interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici. In merito poi ai 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi è in corso una verifica sulla loro operatività". "Prosegue - continua la nota - il potenziamento della rete regionale dei-in con altre 6 strutture attive a partire da oggi: ​Asl Roma 1:-in pedonale Cristo Re (via Calasanziane 25), solo su ...

