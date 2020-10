Nba | trionfo dei Lakers | i gialloviola padroni della bolla di Orlando

Leggi su zon

(Di lunedì 12 ottobre 2020) I Los Angelesvincono il titolo Nba superando i Miami Heat. E’ ildi Lebron, quarto titolo, e dell’organizzazionediI Los Angelessono campioni Nba. Per iè stata un’attesa di 10 anni, terminata durante una domenica sera di ottobre, in un’arena di gioco priva del calore del pubblico, ma stracolmadeterminazione dei giocatori in campo. E’ stata una serie difficile, contro una squadra, gli Heat, che nonostante gli infortuni, l’inferiorità in panchina e le difficoltà in campo, non si è mai arresa, mostrando una determinazione che ha conquistato gli appassionati del basket a stelle e strisce. Hanno lottato fino alla fine, da Butler, ...