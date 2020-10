NBA | Silver elogia i team | “Questa ripartenza qualcosa di più grande del basket”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ladi questa stagione è stata sempre undi piùdel basket. È stata una questione di resilienza e inventiva, uguaglianza e giustizia sociale. Lavorando assieme, squadre e giocatori, abbiamo trovato il modo di giocare nel mezzo di una pandemia per mantenere tutti al sicuro e puntando l’attenzione su problemi così rilevanti sul piano. Per tale ragione, voglio congratularmi con tutte le squadre. Congratulazioni a Jeanie Buss, alla famiglia, a Rob Pelinka, coach Vogel, tutta l’organizzazione Lakers e a quest’incredibile squadra”. Sono queste le parole di Adam, commissioner dell’NBA, che al termine delle Finals ha voluto spezzare una lancia in favore di tutte le squadre, principali fautrici del successo della bolla di Orlando.