NBA, Lakers campioni: le congratulazioni di Lapo Elkann che ricorda l'episodio del 2010. "Ho imparato le regole" (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Divertente post su Twitter da parte di Lapo Elkann, che si congratula con i Los Angeles Lakers per la vittoria del titolo NBA. L'imprenditore si professa tifoso della franchigia gialloviola e di Lebron James e afferma di aver "imparato le regole". Elkann infatti riposta un VIDEO del 2010: da tifoso a bordo campo durante un Raptors-Lakers, aveva intercettato il pallone togliendolo di fatto dalla disponibilità di Calderòn. Il tutto sotto gli occhi del cantante Adam Levine, oggi taggato dallo stesso Elkann. Il post di Lapo Elkann su Twitter I finally learnt the basketball 🏀 rules! 🤣 Congrats to my team ⁦@Lakers⁩

