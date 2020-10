Nba | i Los Angeles Lakers vincono il campionato dopo dieci anni

(Di lunedì 12 ottobre 2020) I Losbattono i Miami Heat e si aggiudicano il loro 17/o titolo NBA, il primo. Per LeBron James, il campione del Los, si tratta del quarto titolo, ottenuto con squadre diverse. La vittoria deiarriva a quasi 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant, che aveva regalato alla squadra californiana il suo penultimo titolo nel 2010.

I Los Angeles Lakers battono i Miami Heat e si aggiudicano il loro 17/o titolo NBA, il primo dopo dieci anni. Per LeBron James, il campione del Los Angeles Lakers, si tratta del quarto titolo, ...I Los Angeles Lakers sono i campioni Nba 2020, dopo aver sconfitto 4-2 nelle finali i Miami Heat, vincendo, senza storia, gara 6 per 106 a 93. Un titolo, il 17esimo della squadra, agguantato in un ...