Nazionale, Belotti squalificato con l’Olanda lascia il ritiro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due calciatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale nella giornata di oggi. A Manuel Lazzari, esterno della Lazio, che ha lasciato il gruppo per un infortunio muscolare al flessore, si aggiunge anche Andrea Belotti. Il centravanti del Torino è squalificato per la gara con l’Olanda e ha lasciato il ritiro per raggiungere i compagni di club. Nella giornata di ieri aveva lasciato il ritiro anche Giacomo Bonaventura per la nascita del figlio. Fonte Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo Nazionale, Belotti squalificato con l’Olanda lascia il ritiro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due calciatori hannoto ildellanella giornata di oggi. A Manuel Lazzari, esterno della Lazio, che hato il gruppo per un infortunio muscolare al flessore, si aggiunge anche Andrea. Il centravanti del Torino èper la gara con l’Olanda e hato ilper raggiungere i compagni di club. Nella giornata di ieri avevato ilanche Giacomo Bonaventura per la nascita del figlio. Fonte Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolocon l’Olandailproviene da Alfredo Pedullà.

