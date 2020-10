Navalny | Borrell conferma | accordo politico Ue su sanzioni

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, OCT 12 - Sul caso dell'avvelenamento dell'oppositore russo"oggi abbiamo discusso su come attuare la proposta franco-tedesca sulle misure restrittive contro i responsabili ...

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 12 - Sul caso dell'avvelenamento dell'oppositore russo Navalny "oggi abbiamo discusso su come ... Lo conferma l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell al termine del Consiglio ...E hanno anche raggiunto un «accordo politico» — ha detto l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell — per il sostegno della proposta franco-tedesca di sanzioni alla Russia per l’avvelenamento ...