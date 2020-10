Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci, un gesto davvero particolare (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articolo . Nathan Falco figlio Elisabetta Gregoraci: c’è un gesto davvero molto particolare legato al bimbo, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. L’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di Elisabetta Gregoraci ha senza alcun dubbio dato il là a una serie di voci, indiscrezioni e rumors. Tutto è inevitabilmente legato alla sua vita sentimentale e privata. … Leggi su youmovies (Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articolo .: c’è unmoltolegato al bimbo, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. L’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ diha senza alcun dubbio dato il là a una serie di voci, indiscrezioni e rumors. Tutto è inevitabilmente legato alla sua vita sentimentale e privata. …

iamdissonance_ : RT @harry__myhun: @80snobperrie Beh il figlio si chiama Nathan falco #GFVIP - harry__myhun : @80snobperrie Beh il figlio si chiama Nathan falco #GFVIP - iamdissonance_ : RT @LucianaLaLuDAma: Gregoraci: noo Joshua è too much ?? Eeeh invece Nathan Falco è la modestia in persona! Ah Elisabbé! #GFVIP #GFVIP htt… - LucianaLaLuDAma : Gregoraci: noo Joshua è too much ?? Eeeh invece Nathan Falco è la modestia in persona! Ah Elisabbé! #GFVIP #GFVIP -