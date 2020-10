Natalia Paragoni rompe il silenzio sul fidanzato Andrea Zelletta: “Non va bene ai fini del gioco” (FOTO( (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo numerose polemiche, accuse e insinuazioni, Natalia Paragoni ha deciso di rompere il silenzio su Andrea Zelletta. Molte persone sul web hanno accusato il concorrente del GF Vip di essere alquanto inutile all’interno del reality show, in quanto troppo pacato e moscio. Inoltre, diversi utenti hanno anche notato un certo avvicinamento tra il giovane e la showgirl Matilde Brandi. Per tale motivo, ci si chiedeva per quale ragione la sua fidanzata non fosse mai intervenuta per commentare il suo percorso. Ebbene, dopo un bel po’ di tempo, la protagonista ha deciso di parlare. Le considerazioni di Natalia su Andrea Attraverso un intervento su Instagram, Natalia Paragoni ha parlato del ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo numerose polemiche, accuse e insinuazioni,ha deciso dire ilsu. Molte persone sul web hanno accusato il concorrente del GF Vip di essere alquanto inutile all’interno del reality show, in quanto troppo pacato e moscio. Inoltre, diversi utenti hanno anche notato un certo avvicinamento tra il giovane e la showgirl Matilde Brandi. Per tale motivo, ci si chiedeva per quale ragione la sua fidanzata non fosse mai intervenuta per commentare il suo percorso. Eb, dopo un bel po’ di tempo, la protagonista ha deciso di parlare. Le considerazioni disuAttraverso un intervento su Instagram,ha parlato del ...

