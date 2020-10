Natalia Paragoni fuori dalla Casa del GF Vip con il megafono per Andrea Zelletta: la produzione censura tutto (Di lunedì 12 ottobre 2020) La fidanzata di Andrea Zelletta è andata ad urlare con il megafono fuori dalla Casa ma la produzione non ha permesso che il suo messaggio arrivasse al diretto interessato. Ecco che cosa è successo. GF Vip: Natalia Paragoni con il megafono fuori dalla Casa Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ma molti di voi lo conoscono dalla sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Infatti, è stato tronista e in quell’occasione ha scelto Natalia Paragoni. La loro storia sta andando avanti a gonfie vele, appena dopo la scelta hanno iniziato ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) La fidanzata diè andata ad urlare con ilma lanon ha permesso che il suo messaggio arrivasse al diretto interessato. Ecco che cosa è successo. GF Vip:con ilè uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ma molti di voi lo conosconosua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Infatti, è stato tronista e in quell’occasione ha scelto. La loro storia sta andando avanti a gonfie vele, appena dopo la scelta hanno iniziato ...

