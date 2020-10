Natale 2020, il Covid ferma le Luci d’Artista a Salerno (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus e le norme anti-contagio impediranno il tradizionale svolgimento della manifestazione delle Luci d’Artista che dal 2006 richiamava a Salerno migliaia di visitatori. Niente Luci d’Artista, la manifestazione che dal 2006 richiamava a Salerno migliaia di visitatori in prossimità del Natale con installazioni di Luci che ricoprivano completamente la città. “Ho sentito tante battute … Leggi su 2anews (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus e le norme anti-contagio impediranno il tradizionale svolgimento della manifestazione delled’Artista che dal 2006 richiamava amigliaia di visitatori. Niented’Artista, la manifestazione che dal 2006 richiamava amigliaia di visitatori in prossimità delcon installazioni diche ricoprivano completamente la città. “Ho sentito tante battute …

La7tv : #nonelarena Covid 19, Cartabellotta: 'Se i trend sono questi a Natale 1000 in terapia intensiva e 12000 persone osp… - Adnkronos : #Covid, Galli: 'Ci siamo giocati male l'estate, salviamo il Natale' - Adnkronos : #Covid, Di Lorenzo (#Irbm): 'Senza intoppi dosi #vaccino in Italia per Natale' - Ansa_Piemonte : Govone conferma 'Magico Paese Natale', solo su prenotazione. Dal 14 novembre al 20 dicembre, ingressi a numero chiu… - ilmetropolitan : #Imprese: #Confesercenti, dalle piattaforme online parte l’attacco agli #acquisti di #Natale #ecommerce -