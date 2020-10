NASCAR | Bank of America 400 | Elliott sbanca il Roval

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Chaseè il re degli stradali della, e lo dimostra con la vittoria allaof400. Il georgiano della Hendrick Motorsports trionfa sul tracciato stradale del Charlotte Motor Speedway, noto anche come, per il secondo anno consecutivo. E’ la sua terza vittoria stagionale, la quarta sui tracciati tradizionali in cui si gira anche a destra. La vittoria dinasce a 18 giri dal termine, quando passa Erik Jones per poi salutare il resto della compagnia. Il numero 9 taglia il traguardo con quattro secondi di vantaggio su Joey Logano, che nelle fasi finali strappa a Jones la seconda posizione. Erik può comunque ritenersi soddisfatto della sua prova, grazie all’ennesima top five. Lo aiuterà in ottica mercato, dove deve ...