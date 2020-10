Napoli, è già bagarre per il sindaco: de Magistris lancia il nome, Ruotolo frena (Di lunedì 12 ottobre 2020) Napoli, de Magistris candida sindaca Clemente. L’alt del senatore Ruotolo, che è lo zio della neo candidata E’ partita la bagarre per l’elezione del nuovo sindaco a Napoli. Manca un anno al voto ma l’attuale sindaco in carica, Luigi de Magistris, ha scelto chi sarà a lottare per la poltrona di sindaco in rappresentanza del … L'articolo Napoli, è già bagarre per il sindaco: de Magistris lancia il nome, Ruotolo frena proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020), decandida sindaca Clemente. L’alt del senatore, che è lo zio della neo candidata E’ partita laper l’elezione del nuovo. Manca un anno al voto ma l’attualein carica, Luigi de, ha scelto chi sarà a lottare per la poltrona diin rappresentanza del … L'articolo, è giàper il: deilproviene da YesLife.it.

ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - petergomezblog : #JuveNapoli, l’annuncio di #Speranza: “Già deciso che non si gioca. Ma parliamo troppo di calcio e poco di scuola” - riccardomagi : A @PiazzapulitaLA7 un servizio spaventoso che fa luce sulla pessima gestione dei malati #covid al San Giovanni Bosc… - mattinodinapoli : Covid, aperta una lista per medici volontari da inviare in #campania: sono già centinaia - Marco_Kram91 : @CriticoMilanist Per quanto sembri assurdo ormai Mykolenko è fuori dai radar di Moncada, è mainstream, già nel giro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli già Covid, De Luca travolto: il destino «cinico e baro» del presidente sceriffo che usa la carta anti-Juve Corriere della Sera