Nanni | Flop del sondaggio sullo stemma | hanno votato solo 43 romani

(Di lunedì 12 ottobre 2020) – “Come avevo anticipato nei giorni scorsi, la scelta dellodel Municipio VI è stata unpartecipato infatti43 persone in un territorio di quasi 300mila abitanti”. Così in una nota Dario, consigliere del VI Municipio. “In pratica halo 0,01% degli aventi diritto, che può essere annoverato tra i record mondiali in negativo. Lo avevo detto in commissione che gestire così questa vicenda era surreale e precludeva la partecipazione dei cittadini. Aspettare 4 anni e mezzo e poi dover prendere una decisione in fretta e furia in pochi giorni è lo specchio di questi anni. All’incapacità nel gestire le procedure amministrative si è sommata la disaffezione dei ...