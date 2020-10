Nagorno, tregua violata di nuovo: bombe su Stepanekert (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stepanekert, 12 ott. (Adnkronos) - bombe sono esplose sulla 'capitale' del Nagorno Karabakh Stepanekert alle prime ore di questa mattina in nuove violazioni della tregua umanitaria entrata in vigore a mezzogiorno di sabato grazie a un tentativo di mediazione della Russia il giorno precedente, rende noto l'agenzia russa Tass. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott. (Adnkronos) -sono esplose sulla 'capitale' delKarabakhalle prime ore di questa mattina in nuove violazioni dellaumanitaria entrata in vigore a mezzogiorno di sabato grazie a un tentativo di mediazione della Russia il giorno precedente, rende noto l'agenzia russa Tass.

repubblica : Nagorno-Karabakh, la tregua non regge. Bombe armene su Ganja: almeno 5 morti [aggiornamento delle 10:29] - ilpost : Armenia e Azerbaijan si sono accordati per una tregua in Nagorno-Karabakh - ilpost : Sabato Armenia e Azerbaijan si erano accordati, con la mediazione della Russia, per un cessate il fuoco che consent… - TV7Benevento : Nagorno, tregua violata di nuovo: bombe su Stepanekert... - ennatrasporti : Nagorno, tregua violata di nuovo: bombe su Stepanekert -