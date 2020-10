Nadef | UPB | rischi ancora alti | stime Pil per il biennio 2022-23 ottimistiche

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) conferma la valutazione positiva per il2020-2021 ma sottolinea che “l’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica risulta dipendere da previsioni del Pil che appaionoper il-23 nonché dalla presenza dimolto elevati circa l’andamento dell’economia”. A presentare l’analisi è stato il presidente dell’organismo indipendente che vigila sulla finanza pubblica, Giuseppe Pisauro, ascoltato oggi in audizione dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, nell’ambito dell’esame preliminare della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 pubblicata il 5 ottobre ...