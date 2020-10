(Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando larischia, è tempo di pallottoliere. È controversa la paternità dell’invenzione dei responsabili, ma è certo che tutti l’abbiano sfruttata. Così com’è certo che al trasformismo parlamentare Marco Travaglio abbia sempre dedicato editoriali infuocati, che hanno impresso segni indelebili sulle martoriate carni dei suoi destinatari. Ne sanno qualcosa Razzi&Scilipoti, scorticati e messi in croce per aver salvato il Cavaliere da sicuro naufragio. Chissà se il direttore concederà il bis ora che ad avere bisogno del supporto dei volenterosi è il governo dell’amico Conte. Staremo a vedere. L’occasione è vicina, anzi vicinissima, è si chiama, la Nota di aggiornamento al documento economico-finanziario, la cui approvazione ...

SecolodItalia1 : Nadef, la maggioranza traballa al Senato. Caccia ai “responsabili”. La Mastella: «Contate su di me»… - TgLa7 : #NaDef, #Conte: 'I numeri ci sono, la maggioranza è coesa - Notiziedi_it : Nadef, al Senato la maggioranza ha necessità di raggiungere ‘quota 161’ - carlo1493 : Linkiesta Stavolta a scompigliare le carte è il virus e non le solite liti all’interno del governo. Le cinque assen… - NoiSiamoPronti : #Conte è il mito di quel 60% di Italiani che avrebbe voluto il figlio dottore....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nadef maggioranza

Ministri, viceministri e sottosegretari invitati a essere presenti in Aula per garantire i voti necessari. Il peso crescente delle assenze per contagio ...“Farò quello che mi chiede il capogruppo”. Raffaele Fantetti d’ora in avanti sarà di supporto alla maggioranza, a partire dai voti previsti in settimana ...