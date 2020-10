Musica | MariTè K | “Con l’R&b canto la nuova Italia pensando al Congo”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “Come cantautrice, mi interessa dare voce a chi voce non ne ha, spingendo le persone a guardare oltre, a incuriosirsi. In questo trovo che la musica sia uno strumento potente perché agendo sulle emozioni raggiunge le persone con facilità“. Questo l’ideale alla base del lavoro di Marie Therese Ntumba Kabutakapua, in arte MariTè K. Nata a Roma 36 anni fa da genitori congolesi, oggi “barese d’adozione”, all’agenzia Dire racconta le sue due grandi passioni: la musica e l’attivismo per i diritti umani.