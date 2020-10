Municipio VIII: Circonvallazione Ostiense chiusa per macchia d’olio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e l’Assessore alla Mobilita’ e alla Ambiente, Michele Centorrino: “Un camion e’ transitato da Circonvallazione Ostiense fino via Cristoforo Colombo, perdendo olio copiosamente per 400 metri.” “La strada e’ stata chiusa, in via precauzionale, dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale, interrompendo il traffico veicolare dalla Circonvallazione Ostiense alla Colombo in direzione Eur.” Prosegue Centorrino: “L’intervento effettuato dai mezzi addetti alla manutenzione del Campidoglio si e’ concentrato unicamente nel gettare della sabbia per coprire la macchia d’olio e per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il Presidente delRoma, Amedeo Ciaccheri e l’Assessore alla Mobilita’ e alla Ambiente, Michele Centorrino: “Un camion e’ transitato dafino via Cristoforo Colombo, perdendo olio copiosamente per 400 metri.” “La strada e’ stata, in via precauzionale, dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale, interrompendo il traffico veicolare dallaalla Colombo in direzione Eur.” Prosegue Centorrino: “L’intervento effettuato dai mezzi addetti alla manutenzione del Campidoglio si e’ concentrato unicamente nel gettare della sabbia per coprire lad’olio e per ...

