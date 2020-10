Multa per guida senza mascherina, ecco a quanto ammonta e perché viene commissionata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Decreto Legge pubblicato il 7 ottobre 2020 è disponibile con link nel sito della Gazzetta Ufficiale. Da questo nuovo provvedimento, entrato in vigore il giorno dopo, deriva il rinnovato divieto di guidare senza mascherina soprattutto quando in macchina si hanno passeggeri non famigliari e congiunti. Rispondiamo subito alla domanda. quanto ammonta la Multa per chi è sprovvisto e non indossa protezione per le vie respiratorie? Le forze dell’ordine, se constatano la violazione dell’obbligo in automobile, possono commissionare una sanzione da 533 euro a 373,34 euro. Si dovrà pagare entro cinque giorni dal ricevimento della Multa. Questo importo potrebbe variare da regione a regione, da comune a comune, se ci sono delle ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Decreto Legge pubblicato il 7 ottobre 2020 è disponibile con link nel sito della Gazzetta Ufficiale. Da questo nuovo provvedimento, entrato in vigore il giorno dopo, deriva il rinnovato divieto diresoprattutto quando in macchina si hanno passeggeri non famigliari e congiunti. Rispondiamo subito alla domanda.laper chi è sprovvisto e non indossa protezione per le vie respiratorie? Le forze dell’ordine, se constatano la violazione dell’obbligo in automobile, possono commissionare una sanzione da 533 euro a 373,34 euro. Si dovrà pagare entro cinque giorni dal ricevimento della. Questo importo potrebbe variare da regione a regione, da comune a comune, se ci sono delle ...

