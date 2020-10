MotoAmerica, Indianapolis: Suzuki e Ducati star, pokerissimo Beaubier (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha fatto il suo dovere ma non è stato tutto rose e fiori ad Indianapolis per Cameron Beaubier . Un weekend piuttosto complesso per il 27enne californiano al quale è 'bastato' il secondo posto nella ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha fatto il suo dovere ma non è stato tutto rose e fiori adper Cameron. Un weekend piuttosto complesso per il 27enne californiano al quale è 'bastato' il secondo posto nella ...

andrea_minerva1 : RT @AlessioPiana130: Sei nella storia @Zanetti_87 ! VITTORIA in Gara 2 ad Indianapolis nella @MotoAmerica1 Superbike ?? La prima per un pilo… - Zanetti_87 : RT @corsedimoto: VIDEO - Rivediamo la vittoria di Lorenzo Zanetti con la Ducati in gara 2 del MotoAmerica a Indianapolis. Che spettacolo! @… - saygold1 : RT @gponedotcom: Lorenzo Zanetti vince a Indianapolis con la Ducati V4R: L'italiano si è affernato in Gara 2 l battendo il vincitore di Gar… - RYOTO__28 : RT @gponedotcom: Lorenzo Zanetti vince a Indianapolis con la Ducati V4R: L'italiano si è affernato in Gara 2 l battendo il vincitore di Gar… - D80Gir : RT @AlessioPiana130: Sei nella storia @Zanetti_87 ! VITTORIA in Gara 2 ad Indianapolis nella @MotoAmerica1 Superbike ?? La prima per un pilo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoAmerica Indianapolis MotoAmerica, Indianapolis: Suzuki e Ducati star, pokerissimo Beaubier Motosprint.it MotoAmerica, Indianapolis: Suzuki e Ducati star, pokerissimo Beaubier

Al Brickyard Fong e Zanetti sono grandissimi protagonisti ma la scena è tutta per il 27enne californiano che in Gara 3 chiude i conti per il titolo, diventando pentacampione della serie ...

Fong vince Gara 3 a Indy, Zanetti 3° con Beaubier Campione

La conclusiva gara della MotoAmerica Superbike ad Indianapolis incorona Beaubier Campione 2020, Fong vince ancora con Lorenzo Zanetti sempre sul podio.

Al Brickyard Fong e Zanetti sono grandissimi protagonisti ma la scena è tutta per il 27enne californiano che in Gara 3 chiude i conti per il titolo, diventando pentacampione della serie ...La conclusiva gara della MotoAmerica Superbike ad Indianapolis incorona Beaubier Campione 2020, Fong vince ancora con Lorenzo Zanetti sempre sul podio.