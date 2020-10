Morto il papà di Totti: era positivo al Covid-19 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Morto il padre di Francesco Totti, era positivo al Covid-19 ed era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie Lutto per Francesco Totti. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, è Morto all’età di 76 anni il papà Enzo. Ricoverato per gravi patologie, spiega la Dire (www.dire.it), è risultato anche positivo al Covid-19. IL CORDOGLIO DELLA ROMA “Il nostro… L'articolo Morto il papà di Totti: era positivo al Covid-19 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020)il padre di Francesco, eraal-19 ed era ricoverato allo Spallanzani per gravi patologie Lutto per Francesco. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, èall’età di 76 anni il papà Enzo. Ricoverato per gravi patologie, spiega la Dire (www.dire.it), è risultato ancheal-19. IL CORDOGLIO DELLA ROMA “Il nostro… L'articoloil papà di: eraal-19 Corriere Nazionale.

