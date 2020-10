Morto il papà di Francesco Totti: era ricoverato allo Spallanzani per Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave lutto per la famiglia Totti: a 76 anni è Morto Enzo Totti, padre dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e di Riccardo Totti, l’altro figlio avuto insieme a mamma Fiorella. Enzo Totti è deceduto nella mattina di lunedì 12 ottobre all’ospedale Lazzaro Spallanza di Roma dove era ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus. Qualche anno fa “Lo Sceriffo”, così veniva soprannominato, era stato colpito da un infarto. Enzo Totti è stata figura molto importante per Francesco Totti, spesso era presente a Trigoria, ma non è mai stato una figura ingombrante. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grave lutto per la famiglia: a 76 anni èEnzo, padre dell’ex capitano della Romae di Riccardo, l’altro figlio avuto insieme a mamma Fiorella. Enzoè deceduto nella mattina di lunedì 12 ottobre all’ospedale Lazzaro Spallanza di Roma dove eradopo aver contratto il Coronavirus. Qualche anno fa “Lo Sceriffo”, così veniva soprannominato, era stato colpito da un infarto. Enzoè stata figura molto importante per, spesso era presente a Trigoria, ma non è mai stato una figura ingombrante. Visualizza questo post su ...

repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - fanpage : #Covid19 È morto il papà di Francesco Totti : - Malvy89611841 : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto papà Carlo Acutis Beato, la storia: «Era come un pezzo di cielo» Corriere della Sera