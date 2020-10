Morto il papà di Francesco Totti: era positivo al Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non c'è romanista, a Roma e non solo, che non sappia chi era "lo sceriffo". Lo sceriffo era Enzo Totti, il papà di Francesco, l'uomo che lo ha cresciuto dicendogli continuamente "sei scarso, non in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non c'è romanista, a Roma e non solo, che non sappia chi era "lo sceriffo". Lo sceriffo era Enzo, il papà di, l'uomo che lo ha cresciuto dicendogli continuamente "sei scarso, non in ...

repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - fanpage : #Covid19 È morto il papà di Francesco Totti : - Malvy89611841 : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto papà Carlo Acutis Beato, la storia: «Era come un pezzo di cielo» Corriere della Sera