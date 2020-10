Morto il padre di Francesco Totti | era positivo al Covid-19

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Lutto per Francesco Totti. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, è morto all’eta’ di 76 anni il papa’ Enzo. Ricoverato per gravi patologie, è risultato anche positivo al Covid-19.IL CORDOGLIO DELLA ROMA PER LA MORTE DI ENZO TOTTI