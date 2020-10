Morto Enzo Totti | papà di Francesco | era ricoverato allo Spallanzani per il Covid

repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - fanpage : #Covid19 È morto il papà di Francesco Totti : - rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: È morto oggi a Roma il padre di Francesco #Totti, Enzo. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani. Era ri… - StefaniaFalone : Totti, morto il padre Enzo allo Spallanzani: era positivo al Covid. Aveva 76 anni -

Grave lutto colpisce Francesco Totti, storica bandiera della Roma e della Nazionale Italiana: si è spento, infatti, all’età di 76 anni, papà Enzo ricoverato all’ospedale Lazzaro Spallanzani per ...Grave lutto in casa Totti, l’ex capitano della Roma ha perso il padre Enzo per Coronavirus: l’uomo aveva compiuto 76 anni lo scorso maggio Lutto in casa Totti. L’ex capitano della Roma questa mattina ...