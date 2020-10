Morto di coronavirus il babbo di Francesco Totti | aveva il coronavirus

repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - Agenzia_Ansa : Morto il papà di #FrancescoTotti. Aveva contratto il #Coronavirus #EnzoTotti #Roma #Covid #ANSA… - DiMarzio : Addio a Enzo Totti, papà di Francesco: aveva il coronavirus - Chiara71916986 : RT @SkyTG24: Totti, morto il papà Enzo: era ricoverato per coronavirus - benny_bove : RT @repubblica: Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus -

Lutto per Francesco Totti. Questa mattina, all’Istituto Spallanzani di Roma, è morto all’età di 76 anni il papà Enzo. Ricoverato per gravi patologie, spiega la Dire (www.dire.it), è risultato anche ...È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 837 in meno di quelli fatti registrare ieri ...