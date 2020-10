Morte di Willy, La Toccante Lettera della Sorella Milena (Di lunedì 12 ottobre 2020) A un mese dalla Morte di Willy Monteiro Duarte durante un pestaggio a Colleferro, la Sorella Milena ha postato sui social una Lettera a lui indirizzata. Un doloroso e dolce messaggio per quel ragazzo che ha pagato con la vita l’aver cercato di sedare una rissa: “È già passato un mese. Un mese senza di … Leggi su youreduaction (Di lunedì 12 ottobre 2020) A un mese dalladiMonteiro Duarte durante un pestaggio a Colleferro, laha postato sui social unaa lui indirizzata. Un doloroso e dolce messaggio per quel ragazzo che ha pagato con la vita l’aver cercato di sedare una rissa: “È già passato un mese. Un mese senza di …

antoninorusso64 : RT @d_carella: Craxi convinse Willy Brandt ,Mitterand,Soares,Gonzalez,Papandreu a far entrare ilPCI nel IS. In cambio ricevette da Occhetto… - ziobanana3 : @Pontifex_it A beh, perchè una minima punizione come l'ergastolo a chi ha massacrato il povero Willy non se la meri… - Patrixros : RT @erredieffe46: La morte di Willy mi ha fatto molta paura. E’ stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che h… - tiziRMA : RT @erredieffe46: La morte di Willy mi ha fatto molta paura. E’ stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che h… - coccinella53 : RT @erredieffe46: La morte di Willy mi ha fatto molta paura. E’ stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che h… -