Morte Belardinelli | l’ultras del Napoli | “non ho investito nessuno”

"Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini". E' quanto dichiarato da Fabio Manduca, nell'udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. Come riporta l'Ansa è stata accolta la richiesta di giudizio con il rito abbreviato, l'accusa è quella di aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, tifoso del Varese morto negli scontro del 26 dicembre del 2018 all'esterno dello stadio San Siro prima della partita tra Inter e Napoli. Menduca è accusato di omicidio volontario, ha chiesto di essere nuovamente interrogato e ha negato ogni tipo di accusa.

