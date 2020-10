Morte Belardinelli, il tifoso del Napoli continua a negare: “Non ho investito nessuno” (Di lunedì 12 ottobre 2020) continua a negare responsabilità, Fabio Manduca, l’ultrà napoletano arrestato l’anno scorso per aver travolto e ucciso col suo suv Daniele Belardinelli durante gli scontri tra tifosi del 26 dicembre 2018 a Milano, prima di Inter-Napoli. “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini”, ha dichiarato nell’udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la sua richiesta di giudizio con il rito abbreviato. Manduca è accusato di omicidio volontario, accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da una consulenza tecnica firmata da diversi esperti. La sua versione continua ad essere quella della fuga alla cieca: “Ho visto un razzo rosso prima del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020)responsabilità, Fabio Manduca, l’ultrà napoletano arrestato l’anno scorso per aver travolto e ucciso col suo suv Danieledurante gli scontri tra tifosi del 26 dicembre 2018 a Milano, prima di Inter-. “Non honessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini”, ha dichiarato nell’udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la sua richiesta di giudizio con il rito abbreviato. Manduca è accusato di omicidio volontario, accusa rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da una consulenza tecnica firmata da diversi esperti. La sua versionead essere quella della fuga alla cieca: “Ho visto un razzo rosso prima del ...

Come riporta l'Ansa è stata accolta la richiesta di giudizio con il rito abbreviato, l'accusa è quella di aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, tifoso del Varese morto negli ...

Così Fabio Manduca, nell'udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano che ha accolto la sua richiesta di giudizio con il rito abbreviato ...

Come riporta l'Ansa è stata accolta la richiesta di giudizio con il rito abbreviato, l'accusa è quella di aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, tifoso del Varese morto negli ...Così Fabio Manduca, nell'udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano che ha accolto la sua richiesta di giudizio con il rito abbreviato ...