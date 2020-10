Modella brasiliana scomparsa | ritrovata in stato confusionale nelle favelas di Rio

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 12 ottobre 2020) LaEloisa Pinto Fontes, apparsa sulle copertine di Elle e Grazia, è stata trovata vagare per le strade della baraccopoli di Rio un anno dopo la sua, avvenuta nel 2019 a New York.Eloisa Pinto Fontes, l’exdi 26 annida casa sua a New York lo scorso … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.