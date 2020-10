Minaccia suicidio in centro commerciale | salvato da guardia giurata

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Tragedia sfiorata alCinecitta’Due. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.40, un ragazzo di eta’ poco superiore ai 20 anni ha tentato ilscavalcando la balaustra al secondo piano dell’edificio, ad oltre 15 metri di altezza, endo ripetutamente di lanciarsi nel vuoto. Notando quanto stava accadendo unaSicuritalia e’ immediatamente intervenuta sul posto trattenendo con forza l’uomo e riportandolo in salvo. Durante il salvataggio il giovane, in evidente stato confusionale, ha continuato a dimenarsi in modo violento, mordendo laal braccio sinistro endo di ripetere il gesto sconsiderato, per fortuna senza riuscirvi. Sul posto ...