Milano, tirava le donne per i capelli, le colpiva per rapinarle e fuggiva in bici: preso 17enne (Di lunedì 12 ottobre 2020) Repertorio Nel mese di maggio aveva aggredito due donne, picchiandole con violenza e rapinandole. La dinamica era sempre la stessa, le seguiva in bici e quando erano da sole, le sbarrava la strada e ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Repertorio Nel mese di maggio aveva aggredito due, picchiandole con violenza e rapinandole. La dinamica era sempre la stessa, le seguiva ine quando erano da sole, le sbarrava la strada e ...

Nel mese di maggio aveva aggredito due donne, picchiandole con violenza e rapinandole. La dinamica era sempre la stessa, le seguiva in bici e quando erano da sole, le sbarrava la strada e passava all' ...

