Milano | positivi al covid19 al lavoro in ristorante | rischiano il carcere

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Trasgrediscono l’isolamento fiduciario e vanno tranquillamente a lavorare in unfino a 18 mesi dial(Facebook)Due uomini di 36 e 20 anni, in regime di isolamento fiduciario a causa di unatà al, riscontrata giorni prima, hanno di fatto violato la restrizione domiciliare, recandosi presso l’attività lavorativa nel quale erano impegnati, undel milanese. I due, intercettati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, e scovati anche dalle telecamere si sorveglianza, si sarebbero anche trattenuti all’interno del locale prima di andare via. I due, di norma, avrebbero dovuto attendere l’esito di un ulteriore tampone prima ...

fanpage : Sono positivi al Coronavirus ma vanno a lavorare al ristorante: ora rischiano il carcere - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Gallera: “In regione 1.100 nuovi positivi” - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono positivi al Covid… - dario24radio : I giganti Nadal e Hamilton, i positivi del derby di Milano e la gioia di Petrucci @sole24ore - tinas48 : RT @fanpage: Sono positivi al Coronavirus ma vanno a lavorare al ristorante: ora rischiano il carcere -

