Milano, la crisi economica per il Covid aumenta i senza fissa dimora: in 314 hanno perso casa. E in 600 cercano aiuto per affitto e bollette

Pedro di Iorio è il responsabile del servizio accoglienza immigrati della Caritas Ambrosiana. Cerca nella memoria tutti i volti che ha visto nel corso dei mesi precedenti. Raccontano di storie diverse che hanno in comune un aspetto: "La sofferenza. Vivere per strada abbrutisce, svilisce". Nel periodo da aprile ad agosto gli sportelli e il servizio della Caritas Ambrosiana hanno registrato un'impennata di richieste d'aiuto da parte di persone rimaste senza casa. Il colpevole è da ricercare nella crisi economica innescata dal coronavirus. Lavori già precari andati persi e redditi azzerati. In tutto si contano 314 senza fissa dimora in più a ...

