Milano e Borse europee proseguono positive (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari e gli altri mercati europei, che proseguono positivi in attesa di una partenza presumibilmente positiva per Wall Street. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,18. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +123 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,60%, resta vicino alla parità Londra (+0,17%), e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,85%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,73%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il primo di questo mese; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari e gli altri mercati europei, chepositivi in attesa di una partenza presumibilmente positiva per Wall Street. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,18. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +123 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,60%, resta vicino alla parità Londra (+0,17%), e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,85%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,73%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il primo di questo mese; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in ...

MKT_INS : Apertura poco mossa per le #borse europee. L'attenzione degli operatori resta necessariamente sulla diffusione del… - alcinx : RT @polimi: Siglato un accordo tra @snam e @polimi, con @FondaPolimi, per attività di ricerca su transizione energetica e idrogeno. Snam e… - PoliHub : RT @polimi: Siglato un accordo tra @snam e @polimi, con @FondaPolimi, per attività di ricerca su transizione energetica e idrogeno. Snam e… - BollettinoIl : ?? IL PUNTO SUI MERCATI @giugon #mercati #borse #milano #NewYork #WallStreet #finanza #economia #piazzaaffari 12 ot… - Notiziedi_it : Apertura cauta per le Borse europee, piatta Milano -