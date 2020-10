Milan | nel derby torna Romagnoli E dovrà marcare Lukaku

OptaPaolo : 13 - L'#Atalanta è la prima squadra dal Milan nel 1972/73 a realizzare almeno 13 reti nelle prime tre partite di un… - marcoconterio : ?? George Gardi, intermediario di #Kabak a @TuttoMercatoWeb 'Il #Milan sta crescendo nel suo progetto, che affascina… - AntoVitiello : Il costante supporto di Elliott, che garantisce la stabilità finanziaria del Milan, ha comunque consentito importan… - RipMilan : RT @Emiliangiolo: Lista di eventi più probabili rispetto ad una vittoria da parte del Milan Sabato 17/10/2020: 1) Apocalisse Zombie 2) Viag… - EdoardoMecca1 : RT @juventibus: Juve-Napoli e Inter-Milan: la settimana più lunga. Facciamo chiarezza nel caos con @capuanogio ed @EmilioTargia di radio ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nel

La Gazzetta dello Sport

Marchizza ha giocato fin qui una sola partita in campionato, per nulla banale: quella persa per 3-0 a San Siro contro il Milan, prossimo avversario dell'Inter nel derby. I rossoneri hanno festeggiato ...Sport - Milan: al suo posto Gabbia, con il difensore della Nazionale costretto a rimanere ai box fino a oggi. Il numero 13 rossonero ha finito la convalescenza lunga nove partite che lo ha relegato ai ...