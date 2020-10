Milan, ecco il protocollo sanitario in vista del derby: previsti ulteriori controlli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Milan non vuole correre rischi in vista del derby, previsti ulteriori controlli per i nazionali che rientreranno a Milanello. Il Milan ha stilato un primo protocollo sanitario in vista del derby del 17 ottobre dopo la notizia della positività di Matteo Gabbia. Come riferisce Corriere della Sera, i rossoneri sottoporranno i 14 nazionali a un controllo supplementare quando rientreranno a Milanello. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilnon vuole correre rischi indelper i nazionali che rientreranno aello. Ilha stilato un primoindeldel 17 ottobre dopo la notizia della positività di Matteo Gabbia. Come riferisce Corriere della Sera, i rossoneri sottoporranno i 14 nazionali a un controllo supplementare quando rientreranno aello. Leggi su Calcionews24.com

Giacinti9 : Ecco il vero Milan! Vittoria da grande squadra su un campo difficilissimo. My bomber @refiloejane15 ???????? @ Empoli - Gazzetta_it : #Milan, ecco @Ibra_Official Gioca e segna nella partitella contro la Primavera #milanello #derby #Milan-Inter… - DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, ecco l’offerta per #Kabak - infoitsport : Milan, torna Ibra: ecco il piano per evitare un nuovo focolaio - internewsit : Inter-Milan, sosta di pensieri per Conte: ecco le date di rientro dei nazionali - -