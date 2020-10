Micol Arpa Rock stasera al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

(Di lunedì 12 ottobre 2020)finalmente incontrerò e sentirò suonare dal vivo. Martedì scorso, nella diretta di We Have a Dream, durante il collegamento che vedi nel video, l’ho invitata e lei ha accettato subito. Mi sono imbattuto innell’aprile scorso perché qualcuno mi ha spedito un video di “Bella ciao” fatto da una bella ragazza che suonava l’. L’ho pubblicato su Facebook, scrivendo che ignoravo chi fosse. Il giorno dopo mi è arrivata una mail: Ciao Red sono io l’arpista del video di Bella Ciao. Sonoovvero arrangio i brani che hanno fatto la storia del, dal Led Zeppelin, David Bowie, Springsteen, ...

