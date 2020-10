Michelle Hunziker smacco alla Carlucci: così le “ruba” il programma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Michelle Hunziker ha annunciato sui suoi profili social di stare per intraprendere una nuova avventura, ma pare che abbia copiato la Carlucci. Milly Carlucci e Michelle Hunziker (fonte Instagram @milly Carlucci @therealhunzigram)Michelle è molto amata dal pubblico italiano, ma anche in Germania ha un grosso seguito tanto che le è stata affidata la conduzione di un nuovo programma. Questo si chiama “Pretty in Plüsch“ e sembra ispirato ai mitici Muppets, ma non solo. La formula della trasmissione pare assomigliare a un programma condotto dalla Carlucci prima della pandemia, Il cantante mascherato, che ha ottenuto un discreto successo. Le ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha annunciato sui suoi profili social di stare per intraprendere una nuova avventura, ma pare che abbia copiato la. Milly(fonte Instagram @milly@therealhunzigram)è molto amata dal pubblico italiano, ma anche in Germania ha un grosso seguito tanto che le è stata affidata la conduzione di un nuovo. Questo si chiama “Pretty in Plüsch“ e sembra ispirato ai mitici Muppets, ma non solo. La formula della trasmissione pare assomigliare a uncondotto dprima della pandemia, Il cantante mascherato, che ha ottenuto un discreto successo. Le ...

