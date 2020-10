"Mi hai illusa". Garko e D'Urso, subito bacio al Live: imbarazzo in diretta: "Finalmente..." (Di lunedì 12 ottobre 2020) Seduti uno di fronte all'altra. La d'Urso e Garko chiacchierano in uno spazio intimissimo di Live. “Mi hai baciato, mi ha illusa”, scherza Barbara d'Urso. E Garko dice: “Finalmente posso essere me stesso. Per me lei è un'amica. C'è qualcuno che dice che io abbia fatto outing nominando Gabriele (Rossi ndr), ma io ho chiesto a lui prima di farlo”, puntualizza Garko. Ma la d'Urso aggiunge: “Mi ha mandato tanti cuoricini dicendomi di trattarti bene”. Garko è allegro. Felice. Rinato. “Non ho studiato nulla a tavolino. Ho fatto tutto di pancia. Mi auguro che il coming out non serva a nulla. Il giorno in cui non si farà più allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Seduti uno di fronte all'altra. La d'chiacchierano in uno spazio intimissimo di. “Mi hai baciato, mi ha”, scherza Barbara d'. Edice: “posso essere me stesso. Per me lei è un'amica. C'è qualcuno che dice che io abbia fatto outing nominando Gabriele (Rossi ndr), ma io ho chiesto a lui prima di farlo”, puntualizza. Ma la d'aggiunge: “Mi ha mandato tanti cuoricini dicendomi di trattarti bene”.è allegro. Felice. Rinato. “Non ho studiato nulla a tavolino. Ho fatto tutto di pancia. Mi auguro che il coming out non serva a nulla. Il giorno in cui non si farà più allora ...

kraputnyk : fa o cess pastiera >>>> — Mi hai illusa così tanto vafammocc lewis - katiadiluna16 : Ma non ha senso dire 'hai illuso tutte le donne', anch'io ho il poster di Mengoni ma non mi sono sentita illusa. (F… - Meeeet_ : “MI HAI ILLUSA” IO MI SENTO MALISSIMO ?????????????????? GRAZIE DAVVERO ???????????????????? #noneladurso - needlouisx : mi hai illusa ti blocco ok - bvsankth : Tg1 mi hai illusa -

