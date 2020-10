“Mi chiamo Francesco Totti”, il Capitano al cinema (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mi chiamo Francesco Totti è l’atteso documentario del regista romano Alex Infascelli, sull’icona tutta italiana che è Totti. L’eterno Capitano romanista è quasi una figura fiabesca, l’eroe leale (alla maglia), il re della città, con alle spalle un lungo percorso di crescita. Questo fa di lui un personaggio perfetto per la narrazione, anche audiovisiva, tanto da aver già ispirato non solo il film di Infascelli ma anche una serie TV con protagonista Pietro Castellitto. “Mi chiamo Francesco Totti” in anteprima alla Festa del cinema Mi chiamo Francesco Totti verrà presentato in anteprima assoluta alla Festa del cinema di Roma il 17 ottobre alle 19 e alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) MiTotti è l’atteso documentario del regista romano Alex Infascelli, sull’icona tutta italiana che è Totti. L’eternoromanista è quasi una figura fiabesca, l’eroe leale (alla maglia), il re della città, con alle spalle un lungo percorso di crescita. Questo fa di lui un personaggio perfetto per la narrazione, anche audiovisiva, tanto da aver già ispirato non solo il film di Infascelli ma anche una serie TV con protagonista Pietro Castellitto. “MiTotti” in anteprima alla Festa delMiTotti verrà presentato in anteprima assoluta alla Festa deldi Roma il 17 ottobre alle 19 e alle ...

McLarenF1 : @TeamL4NDO @LandoNorris @ADD_Management @RFM_Karting Mi chiamo Lando. - loveandthecity_ : Mi ha suonato alla porta uno 'DEL GAS' (un venditore di non so quale azienda), alla porta, cioè questo entrato nel… - canismvjor : @hesurprenant yay arrivo allora mi chiamo tortelli!!!!!!!! - emoryorfman : chiara ferragni mi chiamo chiara come te un motivo in più per adottarmi ???? - SVMIRAWILEY : @5021ZAIN chiamo giada e quindi giada - jaden perfetto no? (invece quando mi riferisco a will dico sempre è destino… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi chiamo Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia» Corriere della Sera