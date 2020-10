Meteo: prima neve di stagione all’Abetone [FOTO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) prima neve di stagione sulle cime dell’Abetone, località turistica sull’Appennino toscano, in provincia di Pistoia. Le temperature si sono notevolmente abbassate e le montagne che circondano la piu’ importante stazione sciistica dell’Appennino si sono imbiancate. Ancora troppo presto per parlare di apertura degli impianti – viene segnalato dall’Abetone – ma la nevicata in ottobre certamente e’ un buon auspicio per gli operatori, che attendono con ansia l’avvio della stagione sciistica per recuperare le perdite della prima parte dell’anno a causa del confinamento sanitario (lockdown).L'articolo Meteo: prima neve di stagione all’Abetone FOTO ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)disulle cime dell’Abetone, località turistica sull’Appennino toscano, in provincia di Pistoia. Le temperature si sono notevolmente abbassate e le montagne che circondano la piu’ importante stazione sciistica dell’Appennino si sono imbiancate. Ancora troppo presto per parlare di apertura degli impianti – viene segnalato dall’Abetone – ma la nevicata in ottobre certamente e’ un buon auspicio per gli operatori, che attendono con ansia l’avvio dellasciistica per recuperare le perdite dellaparte dell’anno a causa del confinamento sanitario (lockdown).L'articolodiall’Abetone...

